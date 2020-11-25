Созин: Черчесову не стоило спорить с ведущими. Лучше бы эфир вели Газзаев, Сёмин, Игнатьев

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, которое стало скандальным из-за резких высказываний специалиста.



«Черчесов пришёл на федеральный канал объяснить, почему команда плохо играла. Это дорогого стоит, на моей памяти ни один главный тренер сборной не приходил на аналитические программы после разгромного поражения и на фоне яростной критики. Я был уверен, что это будет аналитическая программа и споры будут по стратегии и тактике игры, но я услышал другое.

Обсуждать такие темы нужно только с профессионалами. В студию надо было пригласить заслуженных тренеров — Газзаева и Сёмина, Игнатьева или тренеров более молодого поколения, к примеру Талалаева, лучше бы они вели этот эфир. Именно им он мог бы объяснить футбольные проблемы сборной. Аудитория это с удовольствием бы послушала и сделала бы свои выводы, прав главный тренер или нет. А одному из комментаторов было интересно, была ли драка в раздевалке, кричал ли тренер на футболистов или огрел ли кого-то по спине, верят ли игроки в Черчесова.

Ведущим не было интересно, почему сборная выступила плохо, а вот про травму Соболева, выход Заболотного, а не Чалова – пожалуйста. Черчесову же не стоило с ними спорить, так как получилась не аналитическая программа, а скандалы, интриги и расследования», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.