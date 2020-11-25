«Я наёмник, причём с 17 лет. А кто вы?» Валерий Карпин ответил Басте

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на слова певца Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. Тот заявил, что специалист является «приезжим наёмником», и рассказал о конфликте.



«Вот так поворот, Василий! Скинули мне тут статью… Отвечаю по пунктам:

1. У меня не было конфликта с вами, Василий. Я не конфликтую с деятелями искусства, а если и были претензии, то к управляющей компании «Спорт-инжиниринг», представители которой решили срубить баблища в неприемлемые для «Ростова» даты, запланировав концерт на лучшем стадионе «вашего» родного города. При этом мне абсолютно до одного места, кто там выступает, пусть даже Бузова или Моргенштерн – я был бы против. Моя задача – обеспечить спортсменам базовые условия для игры, а не вступать в конфликты.

2. Если честно, я, конечно же, очень переживаю, что вы не ассоциируете меня ни с «Ростовом», ни с Ростовом-на-Дону. Ну да, я очередной тренер клуба и да – наёмник, причём с 17 лет, чему очень счастлив! И да, я приезжий везде с того момента, как в 15 лет уехал из родной Нарвы учиться. Это я. А кто вы?

3. А вот по поводу прописки, которая давно считается пережитком прошлого, отвечу вам свежим фото. Вот так поворот, правда?!

P.S. Василий, мы же почти на «ты»? Будь так добр, сообщи, пожалуйста, что, где, как и когда можно говорить и делать в «ТВОЁМ» родном городе! Постараюсь, максимально широко распространить эту информацию, особенно между наёмными рабочими и приезжими здесь, на твоей малой родине. Заранее благодарю! Со всем уважением, приезжий наёмник Валерий Карпин», — написал специалист в своём «инстаграме».