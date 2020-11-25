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«Динамо» забило 11 голов в матче молодёжного первенства с «Чертаново»

«Динамо» забило 11 голов в матче молодёжного первенства с «Чертаново»
Футбол / РПЛ 0

В 11-м туре молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Чертаново». Встреча прошла в Химках и завершилась со счётом 11:3.

Главным героем матча стал нападающий хозяев Ярослав Гладышев, забивший пять голов. Его партнёр по атаке Максим Данилин оформил дубль, ещё по мячу на свой счёт записали полузащитники Кирилл Жуковский, Арсен Захарян и Владислав Карапузов и защитник Александр Кутицкий. Гости ответили точными ударами форварда Павла Попова и полузащитников Антона Хомякова и Максима Якименко.

«Динамо», набрав 16 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы A молодёжного первенства. «Чертаново» (7) располагается на девятой строчке.

Турнирная таблица молодёжного первенства России

Россия - Молодёжное первенство. 11-й тур
25 ноября 2020, среда. 15:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
Окончен
11 : 3
Чертаново-мол.
Москва
1:0 Жуковский – 9'   2:0 Кутицкий – 28'   3:0 Захарян – 30'   3:1 Попов – 32' (пен)   4:1 Данилин – 38'   5:1 Гладышев – 49'   6:1 Гладышев – 64'   6:2 Хомяков – 65'   6:3 Якименко – 67'   7:3 Данилин – 75'   8:3 Карапузов – 77'   9:3 Гладышев – 83'   10:3 Гладышев – 85'   11:3 Гладышев – 88'
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