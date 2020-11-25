Марко Николич: без страсти футбола не бывает. Думать только о деньгах — это плохой путь

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» рассказал о любви к футболу.
«У нас задача, работа — мы не можем жаловаться. Нормальные люди ходят на фабрики, заводы и другую работу: каждый день встают в шесть-семь утра, а зарабатывают не так, как в футболе. Я каждый раз говорю, что мы счастливые люди, потому что делаем то, что любим. А это самое важное в жизни. Об этом многие мечтают в детстве. Если эту страсть потеряешь, будешь думать только о деньгах – это плохой путь. Без страсти не бывает футбола», — сказал Николич в интервью клубной пресс-службе.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Локомотива».
Матч «Атлетико» – «Локомотив» состоится сегодня, 25 ноября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
- 25 ноября 2020
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