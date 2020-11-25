Федун: не отпускать игроков в сборную России невозможно, могут дисквалифицировать
Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о том, рассматривают ли в клубе возможность не отпускать футболистов в сборную России.
«Это невозможно, есть ФИФА и возможность дисквалификации», — цитирует Федуна Sport24.
Федун ранее выразил недовольство травмой нападающего Александра Соболева, с которой тот вернулся из расположения сборной России.
Накануне, 24 ноября, Соболев перенёс операцию на колене в Риме. Как сообщили в «Спартаке», 23-летний футболист вернётся на поле не раньше зимней паузы.
«Спартак», набрав 29 очков в 15 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая только «Зениту» (31) и ЦСКА (32). Ближайший преследователь, «Динамо», отстаёт от красно-белых на 2 очка.
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