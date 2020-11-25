«Оренбург» на выезде обыграл «Текстильщик», «Алания» разгромила «Енисей»

В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Текстильщик» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Текстильщик» в Иваново и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Оренбурга» Артём Юсупов. В конце первого тайма, на 40-й минуте, преимущество гостей укрепил полузащитник гостей Тимур Аюпов. На 86-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Оренбурга», однако форвард «Текстильщика» Хызыр Аппаев не сумел его реализовать.
В другом матче тура Футбольной национальной лиги «Алания» принимала красноярский «Енисей». Встреча, прошедшая на стадионе «Спартак» во Владикавказе, завершилась победой хозяев со счётом 3:0. За «Аланию» голы забили Аллон Бутаев, Хетаг Хосонов и Хетаг Кочиев.
- 25 ноября 2020
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