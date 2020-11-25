Ответишь на все вопросы Дмитрия Баринова? Викторина про «Локо» в «инстаграме» «Чемпионата»

В новой игре #ЧемпКвиз мы вместе с Дмитрием Бариновым подготовили вопросы о «Локомотиве». Подписывайтесь на «инстаграм» «Чемпионата», заходите в «сториз» и попробуйте ответить на все вопросы от полузащитника «Локомотива» и сборной России. Три самых успешных и удачливых игрока получат приятные призы.



Интеллектуальные викторины регулярно проходят в нашем инстаграм-аккаунте. Игра состоит из нескольких видеовопросов на одну тему, и к каждому даётся четыре варианта ответов. Вопрос звучит только устно, а вот варианты появляются на экране. За отведённые секунды нужно выбрать правильный ответ.



Матч «Атлетико» – «Локомотив» состоится сегодня, 25 ноября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.