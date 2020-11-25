Матч ФНЛ задержали из-за проблем с сеткой

Начало встречи 24-го тура Футбольной национальной лиги между «Волгарём» и «СКА-Хабаровском» было отложено из-за проблем с сеткой ворот.

Сотрудники стадиона «Центральный» в Астрахани чинили сетку, когда футболисты уже вышли на поле.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Лаше Верулидзе (Владикавказ). Ему помогают ассистенты Игорь Князев (Курск) и Сергей Ядров (Калининград). Резервный арбитр — Дмитрий Матвеев.

«Волгарь», набрав 31 очко, занимает 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (34) располагается на 9-й позиции.

В октябре 2019 года курьёзным голом в матче с «Барановичами» отметился белорусский форвард НФК Александр Яцкевич. Мяч после его удара пролетел именно сквозь сетку ворот. При его ударе головой мяч, как заявили комментаторы, порвал сетку ворот.