Матч ФНЛ задержали из-за проблем с сеткой

Начало встречи 24-го тура Футбольной национальной лиги между «Волгарём» и «СКА-Хабаровском» было отложено из-за проблем с сеткой ворот.
Сотрудники стадиона «Центральный» в Астрахани чинили сетку, когда футболисты уже вышли на поле.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Лаше Верулидзе (Владикавказ). Ему помогают ассистенты Игорь Князев (Курск) и Сергей Ядров (Калининград). Резервный арбитр — Дмитрий Матвеев.
«Волгарь», набрав 31 очко, занимает 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (34) располагается на 9-й позиции.
В октябре 2019 года курьёзным голом в матче с «Барановичами» отметился белорусский форвард НФК Александр Яцкевич. Мяч после его удара пролетел именно сквозь сетку ворот. При его ударе головой мяч, как заявили комментаторы, порвал сетку ворот.
- 25 ноября 2020
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