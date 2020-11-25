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Ибрагимович — о травме: ничего серьёзного

Ибрагимович — о травме: ничего серьёзного
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своей любви к футболу, а также высказался о травме.

Напомним, шведский форвард травмировался в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (3:1). На 79-й минуте Ибрагимович был вынужден покинуть поле из-за повреждения левого бедра. Ранее сообщалось, что восстановление футболиста может занять от трёх до четырёх недель.

«Футбол — это моя страсть и мой лучший друг. Без футбола я бы не был тем, кем являюсь сейчас. Без него я чувствую себя потерянным. Что касается травмы, ничего серьёзного. Через неделю или две буду в строю», — приводит слова Ибрагимовича Aftonbladet.

Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В ходе своей карьеры нападающий также защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

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