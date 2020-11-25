Созин: комитет по этике рассмотрит заявление ЦСКА, если будет обращение РФС

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин сообщил, что в комитете могут рассмотреть заявление ЦСКА о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.



«Проигрыш 0:5 от Сербии – это даже хорошо. Никто не остался равнодушным, потому что безразличие – это гиблое дело. Для сборной и Черчесова это громкое дело будет встряской, больше сборная так не проиграет. Это для нас знак плюс.



Комитет по этике — не самостоятельный комитет, если будет направлено обращение от руководства РФС – будем рассматривать, такое может случиться. Сами инициировать заседание мы не можем. Но таких прецедентов ещё не было», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На официальном сайте ЦСКА было опубликовано заявление, посвящённое выступлению главного тренера сборной России Станислава Черчесова в телеэфире, в котором слова специалиста были подвергнуты критике.