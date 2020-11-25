Кевин-Принс Боатенг: рядом с Месси почувствовал себя неполноценным
Бывший полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг, выступающий за «Монцу», вспомнил о времени, проведённом в каталонском клубе.
«Полгода в „Барселоне“ были невероятными. Сначала я не поверил, думал, что мной интересуется „Эспаньол“, а не „Барселона“. Тренировки с Месси лишили меня дара речи. Я всегда говорил, что Роналду — сильнейший в мире, но Месси — это нечто другое, это аномалия. В какой-то момент рядом с Месси я почувствовал себя неполноценным. Он делал невероятные вещи. Я хотел сказать: «Я завершаю карьеру!» — приводит слова Боатенга Goal.com со ссылкой на DAZN.
Боатенг играл за «Барселону» в 2019 году. Хавбек принял участие в 6 матчах за каталонский клуб и забил 1 гол. В сентябре 2020 года Боатенг стал игроком «Монцы».
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