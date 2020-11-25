Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лилль» — «Милан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Спаич: ЦСКА — серьёзный соперник. Ожидаю, что встреча будет интересной

Спаич: ЦСКА — серьёзный соперник. Ожидаю, что встреча будет интересной
Футбол / Лига Европы 0

Защитник «Фейеноорда» Урош Спаич поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА.

«Это вопрос ЦСКА, в чём у них проблемы. Все команды, которые играют в этом году в Европе, выступают не очень хорошо. Не все наберут столько очков, сколько ожидают. Наша команда думает о себе, мы знаем, что ЦСКА — серьёзный соперник. Они занимают первое место в РПЛ, и наша первая встреча получилась простой по счёту, но была трудной по игре. Ожидаю такого же и завтра. Будет интересно.

Все футболисты играют для болельщиков. Ситуация с коронавирусом улучшается, и надеюсь, что скоро зрители вернутся на стадионы. У „Фейеноорда“ очень преданные болельщики, которые заполняют стадион. И то, что их нет, — минус для нас. Завтра будем играть при зрителях, не знаю, сколько их будет, но в любом случае это лучше, чем играть без зрителей», — передаёт слова Спаича корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится завтра, 26 ноября, в Москве. Начало встречи — в 20:55 мск.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020