Вчера, 24 ноября, появилось интервью с наставником национальной команды Станиславом Черчесовым, в котором специалист выступил с критикой молодых игроков сборной России, среди которых был и форвард ЦСКА Фёдор Чалов. Черчесов также высказался о травме форварда «Спартака» Александра Соболева.
Сегодня на официальном сайте ЦСКА было опубликовано заявление, посвящённое выступлению Станислава Черчесова в телеэфире. «Господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз», — говорилось в заявлении клуба.
«Чемпионат» предлагает читателям ответить на вопрос: кого вы поддерживаете в конфликтах Черчесова со «Спартаком» и ЦСКА?
Принять участие в опросе можно по этой ссылке.
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