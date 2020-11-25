Диего Коста не поможет «Атлетико» в матче с «Локомотивом»

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста пропустит матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом», сообщается на официальном сайте испанского клуба.



Футболист испытывал дискомфорт и прошёл медицинское обследование, в ходе которого у него был выявлен спонтанный тромбоз глубоких вен правой ноги. Сообщается, что проблемы Косты не связаны с прошлой травмой. Сроки восстановления форварда не сообщаются.



Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Атлетико» – «Локомотив» состоится сегодня, 25 ноября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Локомотив».