«Боруссия» М — «Шахтёр»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55
Сегодня, 25 ноября, состоится матч «Боруссия» М – «Шахтёр». Встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Начало встречи — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» М — «Шахтёр».
Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. В бригаду войдут ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери – Халил Мелер.
Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 5 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В Лиги чемпионов. Донецкий «Шахтёр» (4) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе В являются мадридский «Реал» (4) и миланский «Интер» (2), которые проведут свой матч сегодня.
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