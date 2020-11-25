Черданцев: после эфира Черчесов и Казанский пожали друг другу руки

Комментатор Георгий Черданцев сообщил, что его коллега Денис Казанский и главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожали руки после интервью.

«Подчеркнём, что это был прямой эфир, из которого не вырежешь ни ответы, ни эмоции, и потому получилось так резонансно. А также потому, что Черчесов, хотя его никто не обязывал, согласился на прямой эфир и на трёх ведущих. После эфира, кстати, Денис и тренер пожали друг другу руки», — написал Черданцев на своей странице в «Твиттере».

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что происходило за кадром недавнего интервью со Станиславом Черчесовым. По его словам, разговор «действительно был на повышенных тонах и в эфире, и на рекламных паузах».