Черданцев: после эфира Черчесов и Казанский пожали друг другу руки
Комментатор Георгий Черданцев сообщил, что его коллега Денис Казанский и главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожали руки после интервью.
«Подчеркнём, что это был прямой эфир, из которого не вырежешь ни ответы, ни эмоции, и потому получилось так резонансно. А также потому, что Черчесов, хотя его никто не обязывал, согласился на прямой эфир и на трёх ведущих. После эфира, кстати, Денис и тренер пожали друг другу руки», — написал Черданцев на своей странице в «Твиттере».
Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что происходило за кадром недавнего интервью со Станиславом Черчесовым. По его словам, разговор «действительно был на повышенных тонах и в эфире, и на рекламных паузах».
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