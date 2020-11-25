Карпин: Марадона — лучший игрок мира из тех, кого я видел

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца в возрасте 60 лет.

«Слова тут излишни. Это лучший игрок мира до сих пор из всех, кого я видел. Как играл Пеле, я, к сожалению, не видел. Потеря Марадоны – это трагедия не только футбола, но и всего спорта», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.