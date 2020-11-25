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Шмаров: рад, что у меня есть майка Марадоны

Шмаров: рад, что у меня есть майка Марадоны
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца в возрасте 60 лет.

«Уже много сказано о Диего, могу добавить лишь одно — великий! Когда играли в Неаполе, мы друг другу пожимали руки. А когда играли в Москве, он опоздал на матч, но вышел на замену. Я рад, что у меня есть его майка, именно я с ним обменялся футболками в подтрибунном помещении. В фотографии он мне тоже не отказал. Всё храню», — сказал Шмаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

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