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Диего Марадона скончался в Буэнос-Айресе
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Мостовой: всегда ставил Марадону выше Пеле. Не представляю, что творится в Аргентине

Мостовой: всегда ставил Марадону выше Пеле. Не представляю, что творится в Аргентине
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Это просто ужас. Я всегда считал, что он лучший футболист своего поколения. Его сравнивали с Пеле всегда, но я ставил Марадонну выше Пеле, ведь он играл позже. А сейчас ставлю Месси выше Марадонны. Это просто кошмар, огромная потеря для спорта. Не представляю, что творится в Аргентине», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.

В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». Всего за клубную карьеру Марадона сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины провёл 91 матч, забил 34 мяча.

Умер Диего Марадона
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