Смертин: Марадона был кумиром для меня

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца в возрасте 60 лет.
«Первое воспоминание о Диего связано с ЧМ в 1986 году. Мне было 11 лет. Безумно переживал за нашу сборную Советского Союза, которая, к сожалению, проиграла бельгийцам в плей-офф. Но тот чемпионат был турниром Марадоны, он по-настоящему блистал, а его гол англичанам – один из величайших в истории футбола. И когда спустя годы я оказался с ним на одном поле, смог сыграть против него, даже пытался где-то плассироваться, это был один из самых значимых моментов в жизни.
В дальнейшем периодически виделись с ним на различных мероприятиях в преддверии чемпионата мира в России. Он был кумиром для меня, как, впрочем, и для миллионов людей по всему миру", — сказал Смертин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
- 25 ноября 2020
-
21:25
-
21:20
-
21:19
-
21:15
-
21:11
-
21:06
-
20:57
-
20:55
-
20:42
-
20:38
-
20:35
-
20:28
-
20:25Смертин: Марадона был кумиром для меня Эксклюзив
-
20:23
-
20:19
-
20:14
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:55
-
19:50
-
19:48
-
19:43
-
19:41
-
19:34
-
19:21
-
19:17
-
19:16
-
19:09
-
18:58
-
18:55
-
18:53
-
18:49
-
18:48
-
18:41