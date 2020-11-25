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Диего Марадона скончался в Буэнос-Айресе
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Смертин: Марадона был кумиром для меня

Смертин: Марадона был кумиром для меня
Футбол / РПЛ 0

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца в возрасте 60 лет.

«Первое воспоминание о Диего связано с ЧМ в 1986 году. Мне было 11 лет. Безумно переживал за нашу сборную Советского Союза, которая, к сожалению, проиграла бельгийцам в плей-офф. Но тот чемпионат был турниром Марадоны, он по-настоящему блистал, а его гол англичанам – один из величайших в истории футбола. И когда спустя годы я оказался с ним на одном поле, смог сыграть против него, даже пытался где-то плассироваться, это был один из самых значимых моментов в жизни.

В дальнейшем периодически виделись с ним на различных мероприятиях в преддверии чемпионата мира в России. Он был кумиром для меня, как, впрочем, и для миллионов людей по всему миру", — сказал Смертин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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