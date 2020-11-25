Заваров: неоднократно играл против Диего. Жалко, что он так рано ушёл из жизни

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров прокомментировал смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.



«Неоднократно играл против Диего, хочу выразить соболезнования. Как-то это всё неожиданно и непонятно… Сегодня уже не важно, что было в наших матчах, это история. Главное, чтобы его семья и близкие были здоровы. Жалко, что он так рано ушёл из жизни», — сказал Заваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». За клубную карьеру Марадона сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины в 91 матче забил 34 мяча.