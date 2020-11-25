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Диего Марадона скончался в Буэнос-Айресе
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Заваров: неоднократно играл против Диего. Жалко, что он так рано ушёл из жизни

Заваров: неоднократно играл против Диего. Жалко, что он так рано ушёл из жизни
Футбол / Южная Америка 0

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров прокомментировал смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Неоднократно играл против Диего, хочу выразить соболезнования. Как-то это всё неожиданно и непонятно… Сегодня уже не важно, что было в наших матчах, это история. Главное, чтобы его семья и близкие были здоровы. Жалко, что он так рано ушёл из жизни», — сказал Заваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». За клубную карьеру Марадона сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины в 91 матче забил 34 мяча.

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