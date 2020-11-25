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Диего Марадона скончался в Буэнос-Айресе
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Черчесов: Марадона — гениальный игрок. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда

Черчесов: Марадона — гениальный игрок. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца в возрасте 60 лет.

«С тяжёлым сердцем прочитал новость, что ушёл из жизни великий футболист современности Диего Марадона. Мне посчастливилось встречаться с ним как на зелёном поле, когда «Спартак» соперничал с «Наполи», так и на различных турнирах и мероприятиях, в частности на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, на ум приходило только одно слово – гениальный. От себя, а также от коллектива сборной России выражаю глубокие соболезнования всем близким этого уникального во всех отношениях футболиста. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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