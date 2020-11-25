Романцев: всегда восхищался Марадоной. Пока он без мяча, не думаешь, что он величайший

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца в возрасте 60 лет.

«Новость очень тяжёлая. Для меня он всегда был лучшим футболистом, сколько бы ни шла полемика об этом. Искренне так считаю. Играл против него как футболист и как тренер. И всегда им восхищался. По нему не видно было, что он звезда, пока мяч не получит. Вёл себя без всяких закидонов, я три матча против него провёл. Пока Марадона без мяча, даже не думаешь, что он величайший», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». За клубную карьеру Марадона сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины в 91 матче забил 34 мяча.

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