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Диего Марадона скончался в Буэнос-Айресе
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Диего Марадона скончался

Матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне
Футбол / Лига чемпионов 0

Матчи группового этапа Лиги чемпионов, которые пройдут сегодня, 25 ноября, начнутся с минуты молчания в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне, сообщает AFP. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца в возрасте 60 лет.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.

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