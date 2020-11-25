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Диего Марадона скончался в Буэнос-Айресе
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Знаменитая «рука Бога», личный трон и эпатажные выходки. Фото жизни Диего Марадоны

Фото жизни Диего Марадоны
Знаменитая «рука Бога», личный трон и эпатажные выходки. Фото жизни Диего Марадоны
Футбол / Южная Америка 0

Сегодня, 25 ноября, в возрасте 60 лет от остановки сердца скончался легендарный аргентинский нападающий сборной Аргентины Диего Марадона.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. До неё 59-летний специалист работал в мексиканском «Дорадосе», «Аль-Васле» и «Аль-Фуджайре» из ОАЭ, а также возглавлял национальную команду Аргентины. За клубную карьеру сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины в 91 матче забил 34 мяча.

Правительство Аргентины объявило, что в связи со смертью Диего Марадоны с сегодняшнего дня объявляется трёхдневный национальный траур.

Яркие фото жизни Диего Марадоны — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов.

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