«Наполи» — о Марадоне: все ждут наших слов. Но как описать боль, которую мы испытываем?

Пресс-служба «Наполи» прокомментировала смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны от остановки сердца.



«Все ждут наших слов. Но какие слова могут описать боль, которую мы испытываем? Настало время слёз, а уже потом придёт время слов», — говорится в сообщении в «твиттере» клуба.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. В составе партенопейцев — двукратный чемпион страны (1986/1987, 1989/1990), обладатель Кубка и Суперкубка Италии, обладатель Кубка УЕФА (1988/1989).

В бытность футболистом Диего также защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». За клубную карьеру сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины в 91 матче забил 34 мяча.

10 фактов о Марадоне: