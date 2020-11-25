Месси: Марадона оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.
«Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Храню в памяти все прекрасные моменты, пережитые вместе с ним, и выражаю соболезнования семье Диего и его друзьям. Покойся с миром», — приводит слова Месси Goal.com.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Умер Диего Марадона. Реакция мира онлайн
Футбольному волшебнику было всего 60…
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