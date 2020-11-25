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Диего Марадона скончался в Буэнос-Айресе
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«Лучший из лучших». Слуцкий отреагировал на смерть Марадоны

«Лучший из лучших». Слуцкий отреагировал на смерть Марадоны
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Лучший из лучших на все времена», — написал Слуцкий на своей странице в «Инстаграме».

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». Всего за клубную карьеру Марадона сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины в 91 матче забил 34 мяча.

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