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«Ливерпуль» — «Аталанта»: Алексей Миранчук остался в запасе гостей

«Ливерпуль» — «Аталанта»: Алексей Миранчук остался в запасе гостей
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Аталанты» на матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Р. Уильямс, Н. Уильямс, Цимикас, Джонс, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах, Ориги.

Запасные: Адриан, Келлехер, Фабиньо, Фирмино, Минамино, Жота, Робертсон, Кейн, Кларксон, Куметьо.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимшити, Госенс, Фройлер, де Роон, Пессина, Хатебур, Гомес, Иличич.

Запасные: Росси, Спортьелло, Паломино, Ламмерс, Муриэль, Пиччини, Мохика, Руджери, Скальвини, Панада, Миранчук, Сапата.

Матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Аталанта», группа D, состоится на стадионе «Энфилд». Начало — в 23:00 мск.

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