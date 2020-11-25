«Ливерпуль» — «Аталанта»: Алексей Миранчук остался в запасе гостей
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Аталанты» на матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Р. Уильямс, Н. Уильямс, Цимикас, Джонс, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах, Ориги.
Запасные: Адриан, Келлехер, Фабиньо, Фирмино, Минамино, Жота, Робертсон, Кейн, Кларксон, Куметьо.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимшити, Госенс, Фройлер, де Роон, Пессина, Хатебур, Гомес, Иличич.
Запасные: Росси, Спортьелло, Паломино, Ламмерс, Муриэль, Пиччини, Мохика, Руджери, Скальвини, Панада, Миранчук, Сапата.
Матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Аталанта», группа D, состоится на стадионе «Энфилд». Начало — в 23:00 мск.
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