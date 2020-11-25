«Атлетико» — «Локомотив»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Локомотива» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Локомотив».
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Льоренте, Сауль, Коке, Карраско, Фелиш, Корреа.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Мурило, Чорлука, Живоглядов, Ан. Миранчук, Камано, Крыховяк, Куликов, Игнатьев, Зе Луиш.
Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. В бригаду войдут ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Раде Обренович.
«Атлетико» набрал 4 очка в двух матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (2) — на третьем месте. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (9) и «Ред Булл Зальцбург» (1), которые встречаются также сегодня.
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