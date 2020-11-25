Непомнящий: Марадона наравне с Пеле является лучшим игроком ХХ века

Известный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.



«Трагическая весть. Очень жалко. Марадона наравне с Пеле является лучшим игроком ХХ века. Гениальный футболист! Невозможно описать его вклад в развитие футбола. Он показал и доказал, что личность в футболе играет большую роль. Многие сравнивают Марадону с Месси. Лионель, конечно, тот ещё инопланетянин. Но Марадона, в отличие от Месси, был лидером национальной сборной, вёл за собой Аргентину. У Месси пока не получается владеть сборной. Он не был чемпионом мира и, думаю, им уже не станет.



В одном из интервью я сравнил Марадону с Есениным. Первый — гениальный футболист, второй — гениальный поэт. Но помимо гениальности у них было много общего — оба были гуляками и хулиганами. Представить только, в одном человеке было множество хорошего и плохого…



Моя команда (Камерун. — Прим. «Чемпионата») играла против него на ЧМ-90. Перед встречей ходили слухи, что он не готов. Диего действительно был травмирован. Но мы знали, что он готовится. В итоге он появился в составе. Перед матчем мы пожали друг другу руку. Он был раскованный, на лице улыбка. Мы тогда переиграли Аргентину, а я с тех пор запомнил Марадону улыбчивым парнем.



Влияние Марадоны в развитие футбола в мире очень велико. Выражаю соболезнования не только семье и близким, но и всем болельщикам футбола», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

10 фактов о Марадоне