Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лилль» — «Милан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Непомнящий: Марадона наравне с Пеле является лучшим игроком ХХ века

Непомнящий: Марадона наравне с Пеле является лучшим игроком ХХ века
Футбол / РПЛ 0

Известный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.

«Трагическая весть. Очень жалко. Марадона наравне с Пеле является лучшим игроком ХХ века. Гениальный футболист! Невозможно описать его вклад в развитие футбола. Он показал и доказал, что личность в футболе играет большую роль. Многие сравнивают Марадону с Месси. Лионель, конечно, тот ещё инопланетянин. Но Марадона, в отличие от Месси, был лидером национальной сборной, вёл за собой Аргентину. У Месси пока не получается владеть сборной. Он не был чемпионом мира и, думаю, им уже не станет.

В одном из интервью я сравнил Марадону с Есениным. Первый — гениальный футболист, второй — гениальный поэт. Но помимо гениальности у них было много общего — оба были гуляками и хулиганами. Представить только, в одном человеке было множество хорошего и плохого…

Моя команда (Камерун. — Прим. «Чемпионата») играла против него на ЧМ-90. Перед встречей ходили слухи, что он не готов. Диего действительно был травмирован. Но мы знали, что он готовится. В итоге он появился в составе. Перед матчем мы пожали друг другу руку. Он был раскованный, на лице улыбка. Мы тогда переиграли Аргентину, а я с тех пор запомнил Марадону улыбчивым парнем.

Влияние Марадоны в развитие футбола в мире очень велико. Выражаю соболезнования не только семье и близким, но и всем болельщикам футбола», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

10 фактов о Марадоне

Умер Диего Марадона. Реакция мира онлайн
Футбольному волшебнику было всего 60…
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020