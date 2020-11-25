«Интер» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Интера» и «Реала» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Интер»: Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Хакими, Гальярдини, Янг, Видаль, Барелла, Лукаку, Мартинес.
Запасные: Станкович, Раду, Санчес, Сенси, Раноккия, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Дармиан, Наингголан.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Менди, Кроос, Модрич, Эдегор, Азар, Васкес, Диас.
Запасные: Лунин, Альтубе, Асенсио, Марсело, Каземиро, Жуниор, Иско, Родриго, Чуст, Дуро.
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