«Боруссия» М разгромила «Шахтёр» в домашнем матче Лиги чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала донецкий «Шахтёр». Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 17-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Шахтёра», который успешно реализовал полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Ларс Штиндль. На 34-й минуте защитник Нико Эльведи упрочил преимущество хозяев в счёте. В конце первого тайма форвард немецкой команды Брил Эмболо довёл счёт до разгромного. На 77-й минуте иготовый счёт установил защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Оскар Вендт.
«Боруссия» М набрала 8 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В. «Шахтёр» (4) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Реал» (4) и «Интер» (2).
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