ЦСКА — о Марадоне: больше чем игрок. Легенда

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.

«Больше чем игрок. Легенда. Икона. Незабываемый. Покойся с миром, Диего Марадона. Спасибо за честь иметь возможность наблюдать за твоей магией на поле», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦСКА в «Твиттере».

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.



В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». За клубную карьеру сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины в 91 матче забил 34 мяча.

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