Карамбё: Марадона вдохновлял многих людей нашего поколения любить футбол

Бывший футболист сборной Франции Кристиан Карамбё прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Диего — легенда. Очень грустно потерять одну из самых уникальных и знаковых звёзд всего нашего мира. Марадона вдохновлял многих людей нашего поколения любить футбол. Все мысли — с его семьей. Пусть его душа упокоится с миром», — сказал Карамбё в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.



В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». За клубную карьеру сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины в 91 матче забил 34 мяча.



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