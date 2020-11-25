В Неаполе фанаты устроили фаер-шоу возле граффити с Марадоной

Жители Неаполя прощаются с легендарным футболистом Диего Марадоной.

Болельщики устроили фаер-шоу возле граффити с изображением бывшего игрока «Наполи» на улице Таверна дель Ферро. Видео появилось в аккаунте Amazon Prime Video Sport в «Твиттере».

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. В составе партенопейцев — двукратный чемпион страны (1986/1987, 1989/1990), обладатель Кубка и Суперкубка Италии, обладатель Кубка УЕФА (1988/1989).



В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». За клубную карьеру сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины в 91 матче забил 34 мяча.



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