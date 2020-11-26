Баста — Карпину: тебе, временному ростовчанину, должны быть понятны наши ростовские шутки

Певец Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, ответил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.
«Что за разрыв? У Нобеля вышло моё интервью, где мы разговаривали о футболе в целом. Я «травил» в целом про отношение к футболу и пошутил про Валерия Карпина. Я не шутил про то, что он приезжий, наёмный тренер, который приехал в наш город и не может диктовать мне, как мне себя вести в своем городе и как решать свои задачи, выступать мне или нет.
На что Валерий Карпин, демонстрируя свою преданность городу, опубликовал, как сначала все подумали, прописку, а это просто временная регистрация. Продемонстрировал, что он в «Ростове» проездом, временно зарегистрирован. Классная справка, Валерий. Публикация в вашем стиле. Посмеялись.
Мне не хочется, чтобы он так реагировал. Валера, не реагируй, пожалуйста, так на мои слова, это всё-таки ростовский юмор. Тебе, временному ростовчанину с регистрацией на пять лет, должны быть понятны наши ростовские шутки. Согласен, они не всегда добрые», – сказал Вакуленко в видео, выложенном на его странице в «Инстаграме».
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