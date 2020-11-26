Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Ред Булл Зальцбург». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. К 50-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 42-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Этот гол стал 71-м для польского форварда в Лиге чемпионов. Таким образом, Левандовски сравнялся с бывшим игроком «Реала» Раулем по количеству забитых мячей и делит с ним 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Стоит отметить, что Левандовски принял участие в 94 матчах Лиги чемпионов, а Рауль — 142.



Лидером в списке лучших бомбардиров турнира является нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший 131 гол. 2-е место занимает форвард «Барселоны» Лионель Месси (118).