«Атлетико» — «Локомотив»: гол Коке отменили после VAR

Полузащитник «Атлетико» Коке забил гол в матче с «Локомотивом». Взятие ворот на 69-й минуте встречи отменили из-за офсайда после вмешательства VAR.
Встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов проходит на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Локомотив».
Обслуживат встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. В бригаду входят ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Раде Обренович.
«Атлетико» набрал 4 очка в двух матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (2) — на третьем месте. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (9) и «Ред Булл Зальцбург» (1), которые проведут свой матч сегодня.
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