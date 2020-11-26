Видаль повторил «достижение» Акинфеева в ЛЧ, удалившись из-за споров с арбитром

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» уступил мадридскому «Реалу». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 33-й минуте встречи чилийский полузащитник «Интера» Артуро Видаль получил два подряд предупреждения за споры с главным арбитром встречи англичанином Энтони Тейлором и покинул поле. Как сообщает Gracenote в «Твиттере», 33-летний хавбек стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, удалившимся из-за словесной перепалки с судьей матча, а первым таким футболистом стал российский вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

Напомним, что в 2018 году, в концовке встречи 2-го тура группового этапа с мадридским «Реалом» в «Лужниках», голкипер красно-синих выразил недовольство тем, что румынский судья не заметил нарушения на игроке ЦСКА, после чего Овидиу Хацеган показал Акинфееву две жёлтые карточки подряд. Встреча завершилась минимальной победой «армейцев» со счётом 1:0.