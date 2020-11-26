Николич: «Атлетико» 3 дня назад обыграл «Барселону». Мы хотели 3 очка, но довольны ничьей

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги выездной встречи 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» (0:0).

«Добрый вечер! Ещё одна ничья с «Атлетико», в Москве 1:1, тут 0:0. Мы хотели три очка, но довольны ничьёй. Могу поздравить команду: сегодня было много борьбы, дисциплины, движения. У нас есть ещё два тура в ЛЧ, посмотрим, на каком месте закончим группу.

Мы играли с «Атлетико», который три дня назад обыграл «Барселону». Это качественная команда, до этого они четыре раза обыгрывали «Локомотив». Против них играть очень трудно – там много качественных игроков, они играют дисциплинировано, так что я доволен, как справилась команда

Что я поменял, чтобы мы отодвинули игру от своих ворот? Особенно ничего, это сделали игроки на поле. «Атлетико» начал жёстко, было нелегко первые минут 15, но мы этого ждали. А потом нас стало легче, команда стала двигаться, обрела уверенность», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Отметим, что наставник «железнодорожников» провёл пресс-конференцию полностью на русском языке.

Московский «Локомотив» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы А, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира. Мадридский «Атлетико» (5) — на 2-м месте.