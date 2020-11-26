Николич отреагировал на слова Черчесова, который раскритиковал Миранчуков

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который выступил с критикой игры братьев Миранчуков.

«У меня нет времени, чтобы смотреть выступления других тренеров. Но критика – это нормально. Черчесов – опытный главный тренер, он многого добился и надо это уважать. Это мой коллега, я его уважаю, поэтому не хочу комментировать его слова. У каждого тренера есть свои вопросы, которые нужно решать, и я решаю проблемы своей команды», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Благодаря ничьей с мадридским «Атлетико» (0:0) московский «Локомотив» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы А, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира.