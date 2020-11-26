Игнатьев: иногда казалось, что у «Атлетико» было на 2-3 футболиста больше

33-летний российский полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев подвёл итоги выездной встречи 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» (0:0).
«Если бы забили мяч в конце матча, то можно было поздравлять с победой, но сделать это не получилось. Старались сыграть на «ноль», но и не забывали об атаке, создавали моменты. У Магкеева, у Зе Луиша. Не припомню того, чтобы во встрече Лиги чемпионов не было ни одной карточки, но судья здоровой отработал. Иногда казалось, что соперника было на 2-3 футболиста больше, порой даже не понимали, кого надо держать. Но в перерыве внесли коррективы», — цитирует Игнатьева официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
Московский «Локомотив» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы А, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира. Мадридский «Атлетико» (5) — на 2-м месте.
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