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«Марадона бессмертен. Он будет жить во веки веков». Ибрагимович – о гибели Марадоны

«Марадона бессмертен. Он будет жить во веки веков». Ибрагимович – о гибели Марадоны
Футбол / Южная Америка 0

38-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о смерти легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны.

«Марадона не мертв, он бессмертен. Бог дал миру самого одаренного футболиста всех времен. Он будет жить во веки веков», — написал Ибрагимович в своём «инстаграме», прикрепив фотографию с Марадоной.

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». За клубную карьеру сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины в 91 матче забил 34 мяча.

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