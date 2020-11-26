Диего Симеоне прокомментировал результат встречи с «Локомотивом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игре 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (0:0).
«Лига чемпионов – интересный турнир, который доставляет нам трудности. В последних двух матчах у «Атлетико» было достаточно шансов на победу. Сегодня нам не хватало свежести в непосредственной близости у ворот «Локомотива». В первые 20 минут у нас были моменты, которые мы должны были реализовывать.
Вратарь соперников проделал отличную работу. Да, мы смогли забить один мяч, но, к сожалению, с офсайда. В отличие от «Баварии», которая решила свои задачи, нам придётся поработать, чтобы достичь своих целей.
Сложно ли играть без классического центрального нападающего? Анхель Корреа и Жоау Фелиш сыграли хорошо. У нас нет завершителей, и мы не можем остановиться на том, чего у нас нет, если не в улучшении того, что у нас есть. С «Осасуной» мы сыграли также, но забили голы, мы не должны думать о тех, кого нет в нашем распоряжении», — цитирует Симеоне AS.
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