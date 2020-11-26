Виллаш-Боаш предложил оригинальный способ увековечить память о Марадоне

Главный тренер французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш на пресс-конференции после матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (0:2) предложил оригинальный способ увековечить память о легендарном аргентинце Диего Марадоне.

Виллаш-Боаш предложил абсолютно во всех командах мира вывести из обращения номер 10, под которым выступал Марадона. Отметим, что в «Марселе» под «десяткой» выступает Димитри Пайет.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.