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Виллаш-Боаш предложил оригинальный способ увековечить память о Марадоне

Виллаш-Боаш предложил оригинальный способ увековечить память о Марадоне
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш на пресс-конференции после матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (0:2) предложил оригинальный способ увековечить память о легендарном аргентинце Диего Марадоне.

Виллаш-Боаш предложил абсолютно во всех командах мира вывести из обращения номер 10, под которым выступал Марадона. Отметим, что в «Марселе» под «десяткой» выступает Димитри Пайет.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Умер Диего Марадона
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