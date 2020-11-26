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Матчи «Боки Хуниорс» в Кубке Либертадорес из-за смерти Марадоны перенесены на неделю

Матчи «Боки Хуниорс» в Кубке Либертадорес из-за смерти Марадоны перенесены на неделю
Футбол / Южная Америка 0

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) перенесла матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между аргентинским «Бока Хуниорс» и бразильским «Интернасьоналом».

Первый матч между командами должен был пройти 26 ноября, но был перенесён на 3 декабря. Ответная встреча состоится 10 декабря. Игру перенесли в связи со смертью легенды аргентинского и мирового футбола Диего Марадоны.

В составе «Боки» Марадона выступал с 1981 по 1982 год, а также с 1995-го по 1997-й. В 1981 году он выиграл чемпионат Аргентины.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Умер Диего Марадона
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