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Пирло: футбольный бог нас оставил. Спасибо за всё.

Пирло: футбольный бог нас оставил. Спасибо за всё.
Футбол / Италия 0

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло отреагировал на новость о смерти легенды мирового футбола Диего Марадоны.

«Футбольный бог нас оставил. Спасибо за всё, Диего», — написал Пирло в своём «твиттере».

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона 25 ноября скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.

Марадона был тесно связан с Италией: он выступал за «Наполи»с 1984 по 1991 год и завоевал в составе этой команды два чемпионских титула, Кубок Италии и Кубок УЕФА. Аргентинец — культовая фигура в Неаполе, в память о нём в ночь с 25 на 26 ноября на стадионе «Сан-Паоло» не гас свет.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Умер Диего Марадона
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