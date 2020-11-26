Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лилль» — «Милан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игроки «Атлетико» были недовольны тем, что судья говорил по-русски с футболистами «Локо»

Игроки «Атлетико» были недовольны тем, что судья говорил по-русски с футболистами «Локо»
Футбол / Лига чемпионов 0

Футболисты мадридского «Атлетико» выразили сомнение в беспристрастности словенского судьи Славко Винчина, который обслуживал матч четвёртого тура Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (0:0).

Телеканал Movistar опубликовал запись, на которой зафиксирована беседа игроком «матрасников» в перерыве встречи. «Отстой, придурок», – сказал защитник Хосе Хименес. «Он с ними по-русски заговаривает», – добавил Анхель Корреа. «Ага, он общается на их языке. Как-то это странно», – продолжил Хименес. Когда полузащитник Сауль Ньигес обратил внимание партнёров по команде не то, что видео записывается со звуком.

Московский «Локомотив» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы А, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира. Мадридский «Атлетико» (5) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе А является мюнхенская «Бавария» и «Ред Булл Зальцбург».

Андретти: Шумахер снова станет чемпионом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020