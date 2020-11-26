Игроки «Атлетико» были недовольны тем, что судья говорил по-русски с футболистами «Локо»

Футболисты мадридского «Атлетико» выразили сомнение в беспристрастности словенского судьи Славко Винчина, который обслуживал матч четвёртого тура Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (0:0).
Телеканал Movistar опубликовал запись, на которой зафиксирована беседа игроком «матрасников» в перерыве встречи. «Отстой, придурок», – сказал защитник Хосе Хименес. «Он с ними по-русски заговаривает», – добавил Анхель Корреа. «Ага, он общается на их языке. Как-то это странно», – продолжил Хименес. Когда полузащитник Сауль Ньигес обратил внимание партнёров по команде не то, что видео записывается со звуком.
Московский «Локомотив» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы А, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира. Мадридский «Атлетико» (5) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе А является мюнхенская «Бавария» и «Ред Булл Зальцбург».
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