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Клопп: «Ливерпуль» заслужил поражение в матче с «Аталантой»

Клопп: «Ливерпуль» заслужил поражение в матче с «Аталантой»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру своей команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (0:2).

«Нам необходимо признать, что мы заслужили это поражение, и для нас не проблема говорить об этом. Мы не показали всех своих возможностей, но нам нужно взять себя в руки и качественно выступить на следующей неделе.

Сегодняшняя игра не удалась. Обе команды создали немного моментов, пока соперник не забил свои голы. Интенсивность была невероятной, нужны кое-какие паузы. Обычно после первого тайма ситуацию удаётся выравнять, но для некоторых футболистов, не игравших какое-то время, сегодня интенсивность была слишком высокой", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

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